Российский защищенный смартфон MIG C55V получил внешнюю камеру

Отечественная компания Mobile Inform Group представила защищенный смартфон MIG C55V, который может похвастаться выносной камерой с высоким разрешением. Камера-видеорегистратор подключается к смартфону через специальный интерфейс и может быть зафиксирована на любом элементе одежды или униформы. Новинку также оснастили 13-Мп основной и 5-Мп фронтальной камерами, восьмиядерным процессором Qualcomm 8953 с тактовой частотой 2,2 ГГц, 5,5-дюймовым HD-дисплеем с ударопрочным покрытием с повышенной читаемостью при прямом солнечном свете, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, аккумулятором на 4200 мАч и предустановленной операционной системой Android 7.1.

Также отметим защиту по стандарту IP67: смартфон не боится попадания пыли и влаги, падения на бетон с высоты до 1,2 метра под любым углом и температур от −20 до +60 градусов Цельсия. Цена смартфона пока не сообщается.