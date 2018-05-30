Россия одной из первых получит Xiaomi Mi 8

2018-05-30, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Xiaomi Mi 8; [55]
Компания Xiaomi опубликовала очередной постер, посвященный грядущей презентации смартфона Xiaomi Mi 8. На нем изображены страны, в которых флагман будет доступен изначально: Египет, Испания, Индия, Италия, Франции, Вьетнам, Тайвань и Россия. Надо заметить, что китайский производитель развивается семимильными шагами, ведь его предыдущие флагманы изначально выходили только на домашнем рынке. Официальный дебют Xiaomi Mi 8 состоится 31 мая.

Если верить последней утечке, Xiaomi Mi 8 получит 6,2-дюймовый дисплей с соотношением сторон 19:9 и разрешением 2280:1080 пикселей, топовый процессор Qualcomm Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, 16-Мп фронтальную камеру с диафрагмой f/2,0, двойную основную камеру на 20- и 16-Мп с оптикой f/1,7 и f/2,0 соответственно, аккумулятор на 3300 мАч, а также предустановленную операционную систему Android 8.1 Oreo. Толщина смартфона составит 7,8 мм, а масса – 172 грамма. Ранее сообщалось, что цена смартфона в базовой комплектации составит 470 долларов.

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