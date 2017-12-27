Ростех продает акции Yota Devices

2017-12-27, Автор - Влад Волошин; Продукт - Yota Devices; [61]
В интернете появилась информация о том, что компания Ростех решила продать оставшиеся у нее акции компании Yota Devices. Эта компания создавала весьма интересные, уникальные смартфоны, вот только на эти смартфоны не было совершенно никакого спроса и фишка с двумя дисплеями оказалась не самой интересной. Со временем пользователи поняли, что обычный смартфон с одним дисплеем за ту же сумму даст намного больше и перестали смотреть в сторону новинок от этого производителя. Теперь, видимо, в будущее этой компании не верит вообще никто и акции решили продать. С одной стороны - так лучше будет, средства можно вложить во что-то более прибыльное и популярное, с другой - этот смартфон был уникальным во многом. Теперь же ничего уникального в этом сегменте рынка вы не будете наблюдать еще долго.


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