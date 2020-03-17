Royole Corporation готовит складной смартфон

Ни для кого не секрет, что сейчас на рынке смартфонов идет целая война за складные гаджеты и за гибкие дисплеи. Сейчас это наиболее интересная информация для всех производителей, так что китайская компания Royole Corporation решила тоже выйти на этот рынок и показать свой продукт. Производитель заявил, что уже к концу марта будет представлен новый смартфон со складным дисплеем, который будет продаваться за адекватные деньги и при этом не будет ломаться спустя пару недель активного использования. Проблема только в том, что пока что это заявление больше похоже на саморекламу в очень агрессивном стиле, ведь на текущий момент у Royole Corporation нет ни одного смартфона в этом направлении, да и в целом реальных продуктов тоже.