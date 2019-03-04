Ручной пылесос Drip Sculptural

Измените свой взгляд на уборку с помощью ручного пылесоса Drip Sculptural. Это устройство имеет уникальный дизайн без ручек, что делает его намного меньше, чем стандартные пылесосы. Благодаря своей скульптурной эстетике, Drip добавляет элегантности к вашей работе. Кроме того, ручной пылесос устанавливается на подставку для быстрой и легкой зарядки. Благодаря компактной форме пылесос также помогает сэкономить ценное пространство для хранения. Разработанный Кристофом Андрейчичем, вакуум в настоящее время является концептуальным. В отличие от традиционных пылесосов, вы захотите, чтобы Drip был на видном месте, для того чтобы его все увидели.