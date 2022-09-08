С 16 сентября стартуют Apple Watch Series 8 с датчиком температуры и распознаванием аварий

В рамках презентации Apple было показано новое поколение умных часов - Apple Watch Series 8, именно с них началась премьера. Предзаказы на них уже стартовали, на полках появятся уже с 16 сентября.

Как и в случае с iPhone 14, визуально они повторяют прошлое поколение. Как и ранее, доступны и в специальных сериях – Nike и Hermes, с уникальными ремешками и дополнительными циферблатами.

Новинка получила датчик температуры, определяющий этот параметром интервалом в 5 секунд. Часы смогут отслеживать овуляцию.

Проработан акселерометр и гироскоп, добавлена поддержка распознавания автомобильных аварий. Умеют самостоятельно звонить в службы спасения, совместимы с автомобилями в разном типе кузова.

Увеличено время автономной работы, хоть и не достигает заветных 24 часов, но до 18 часов продержатся. В энергосберегающем режиме можно увеличить время автономной работы вдвое.
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