С помощью робота-пылесоса Roomba i7+ можно забыть об уборке

2019-03-25, Автор - Эдуард Иванов; Продукт - Roomba i7+; [124]
Фантасты прошлого оказались правы: роботы в наше время начинают завоевывать планету. К счастью, это оказались не терминаторы, а вполне себе мирные боты, помогающие нам в повседневной жизни. Одними из самых популярных представителей стали роботы-пылесосы. С каждым годом они становятся все умнее и умнее, и вот на днях компания iRobot представила в Москве свою новейшую модель Roomba i7+.

Робот не только самостоятельно ориентируется в пространстве, но и создает виртуальную карту помещения, которая позволяет оптимизировать собственный трек, а также производить выборочную уборку. Еще одна «фишка»: больше не придется вытряхивать пылесборник после каждого использования: весь мусор автоматически отправляется в специальный одноразовый мешок, которого хватает на несколько месяцев.

- Roomba i7+ - это один из самых совершенных роботизированных пылесосов из когда-либо созданных, именно таким мы представляли будущее 20 лет назад, когда лишь начинали разработки в этой области, - говорит гендиректор iRobot Колин Энгл.

Roomba i7+ составляет план помещения с помощью технологии Imprint Smart Mapping. Он помнит до 10 планов этажей, автоматически распознавая, какую именно карту использовать в конкретной ситуации. Система навигации iAdapt 3.0 с технологией vSLAM позволяет роботу перемещаться, создавая для себя визуальные ориентиры, тем самым понимая, где уборка уже провелась, а где только предстоит. Но это не значит, что при смене обстановки, пылесос будет постоянно натыкаться на мебель: система способна адаптироваться к таким изменениям, и оптимизировать трек пылесоса. Кроме того, теперь можно заставить робота убирать не всю квартиру, а конкретные комнаты. Аккумулятора хватает на 1,5 часа работы, чего вполне достаточно для уборки помещения площадью более 100 кв. м. Ну, а если вы счастливый обладатель более просторной квартиры, то по истечению заряда, робот просто поедет на док-станцию и через пару часов продолжит уборку.

Главной проблемой предыдущих моделей роботов-пылесосов было отсутствие настоящей автономности. Да, приборы убирались самостоятельно, даже без участия человека, но все равно, пользователю приходилось после каждой уборки подходить к пылесосу и вытряхивать весь мусор. С Roomba i7+ такой проблемы не будет: специально разработанная станция подзарядки, использует технологию Clean Base, которая автоматически опустошает мусоросборник в специальный герметичный мешок, не позволяя пылинкам вновь разлететься. Контейнер способен вместить в себя мусор после 30 полных уборок, что избавит от неприятной процедуры по выносу мусора на несколько месяцев.

Модель оснащена резиновыми валиками-скребками Multi-Surface, которые адаптируются к поверхности, одинаково эффективно очищая как гладкие напольные покрытия, так и ковры (с длиной ворса не более 20 мм). Резиновые протекторы способны собирать различные типы мусора: от небольших частиц пыли и грязи до деталей конструктора и шерсти домашних животных. Используемый фильтр тонкой очистки улавливает до 99% мельчайшей аллергенной пыли.

Специальные датчики робота распознают наиболее загрязнённые зоны, в которых может скапливаться грязь, и робот убирает их особенно тщательно. Небольшая высота поможет пылесосу прелесть под мебелью, а широкий набор датчиков помогут ему не врезаться в препятствие и не упасть с лестницы.

Все управление Roomba i7+ можно производить с телефона. По завершению каждой уборки, на смартфон приходит детализированный отчет, где можно увидеть траекторию уборки робота и другие детали. Также, как только мешок док-станции заполнится, сразу же придет уведомление о том, что пора её все же очистить.

Модель доступна в российских магазинах уже сейчас по цене 79 300 рублей.

Автор - Артем Костенко

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