С завода MSI украли видеокарт на сотни тысяч долларов

В наше время воровать электронику — весьма выгодная для бандитов затея, так как стоимость продукции растет постоянно. И видеокарты RTX 3090, как оказалось, являются весьма лакомым куском для злоумышленников, особенно в период, когда этих видеокарт просто нет на рынке. С завода компании MSI в Китае благополучно украли 220 видеокарт RTX 3090, стоимость которых в общей сумме составляет 338 тысяч рублей. Скорее всего, злоумышленников быстро найдут и накажут, так как у видеокарт есть серийный номер, а значит, при первой же попытке продать ворованный товар полиция моментально среагирует. Но сам факт того, что сейчас злоумышленники воруют не деньги, золото или драгоценности, а видеокарты, уже наталкивает на мысль о смене ценностей у общества.