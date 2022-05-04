SCUF Gaming сотрудничает с Coca-Cola для создания ограниченной серии игровых периферийных устройств

Эти лимитированные продукты SCUF и CORSAIR, разработанные в соответствии с эстетикой Coca-Cola Byte, отражают металлический дух оригинальной алюминиевой банки, воплощая в себе дух ретро и винтажность, связанные с играми старой школы. Вспомните Pac-Man 1980-х с современной поп-музыкой.
Базовые цвета — сиреневый и черный, во всей коллекции присутствуют уникальные элементы дизайна. Например, пиксельный узор на коврике для мыши наслоен светло-серым цветом, чтобы добавить глубины и размера — дань уважения 3D-каркасам. Логотип Coca-Cola пикселизирован, намеренно увеличен и размещен прямо на пробеле клавиатуры K65.