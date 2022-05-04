SCUF Gaming сотрудничает с Coca-Cola для создания ограниченной серии игровых периферийных устройств

Компания SCUF Gaming, разработчик высокопроизводительных игровых аксессуаров, сегодня объявила о сотрудничестве с Coca-Cola, в рамках которого будет выпущена ограниченная серия SCUF Reflex Pros, гарнитур SCUF H1, клавиатур CORSAIR K65 и ковриков для мыши CORSAIR. Эти специально разработанные устройства, в том числе специально разработанный SCUF Reflex Pro Byte, вдохновлены Coca-Cola Byte, новейшим продуктом новой глобальной инновационной платформы Coca-Cola, Coca-Cola Creations.

Эти лимитированные продукты SCUF и CORSAIR, разработанные в соответствии с эстетикой Coca-Cola Byte, отражают металлический дух оригинальной алюминиевой банки, воплощая в себе дух ретро и винтажность, связанные с играми старой школы. Вспомните Pac-Man 1980-х с современной поп-музыкой.

Базовые цвета — сиреневый и черный, во всей коллекции присутствуют уникальные элементы дизайна. Например, пиксельный узор на коврике для мыши наслоен светло-серым цветом, чтобы добавить глубины и размера — дань уважения 3D-каркасам. Логотип Coca-Cola пикселизирован, намеренно увеличен и размещен прямо на пробеле клавиатуры K65.