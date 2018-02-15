SETI против майнеров

Работники научного центра SETI сообщили о том, что не могут получить необходимое для исследований оборудование из-за майнеров. То есть, работники центра хотели заказать себе видеокарты для компьютеров и проводить на них вычисления, но не смогли, так как видеокарт в нужном количестве просто нет. Центру нужно было закупить 100 видеокарт для своих задач, но на рынке не удалось найти и половины нужных наименований, а ведь речь идет не о каком-то компьютерном клубе, а о государственном учреждении. Видимо, ситуация с добычей криптовалюты вышла из-под контроля окончательно и теперь даже инопланетян найти не получается, так как большинство видеокарт работают на добычу валюты. С другой стороны, кому они нужны эти инопланетяне, если курс биткойна так прыгает в разные стороны. Что вы думаете по этому поводу?