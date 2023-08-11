SK Hynix представила самую быструю в мире мобильную память LPDDR5T

Однако этот рекорд был установлен для стандарта LPDDR5X, поэтому производитель, скорее всего, попытается превзойти своего конкурента, создав собственную версию ОЗУ LPDDR5T. И несмотря на впечатляющую общую пропускную способность нового стандарта памяти, пока что производитель не делится характеристиками энергопотребления новых чипов — всё же в последнее время производители смартфонов достаточно активно сражаются за то, чтобы их гаджеты работали дольше от одного заряда аккумулятора, так что скорость это очень хорошо, но энергоэффективность тоже очень важна. Будем надеяться, что с этим параметром производитель тоже поработал и в конечном итоге новая память позволит сделать современные смартфоны ещё более быстрыми в повседневных задачах. И, конечно, цен на чипы памяти нового поколения пока что нет.