SMARTERRA FitMaster AURA - умные часы с больших ярким цветным экраном

2019-07-18, Автор - Айдар Габдулхаков; [19]
Компания SMARTERRA, производитель носимой электроники, представляет умные часы SMARTERRA FitMaster AURA с возможностью контроля физического состояния пользователя и большим цветным ярким экраном для удобства отображения информации.

При рекомендованной розничной цене в 1290 руб. умные часы Smarterra FitMaster AURA обладают неординарными для такой стоимости опциями. Они измеряют артериальное давление и рассчитывают уровень насыщенности крови кислородом. Функция мониторинга частоты сердечного ритма позволяет анализировать нагрузки на сердце в режиме реального времени и формате графика за сутки или неделю.
Как и другие умные часы и фитнес-браслеты SMARTERRA, новинка считает количество шагов, пройденное расстояние и потраченные калории, а также оснащена датчиком побуждения к активности, который подаст пользователю вибросигнал, если тот долгое время находится без движения. Управление SMARTERRA FitMaster AURA осуществляется при помощи большого цветного яркого 1.3” сенсорного экрана с временем отклика 20 мс. Часы имеют полностью русифицированное меню и красочные анимационные иконки для наглядного отображения информации.

Сопряжение со смартфоном обеспечивается по протоколу Bluetooth 4.0. Простота настройки позволит с легкостью выбрать нужные повседневные функции: оповещения о входящих вызовах и сообщениях, умный будильник, управление фотокамерой и другие. Умные часы SMARTERRA FitMaster AURA защищены по стандарту IP67 и могут кратковременно работать на глубине до одного метра.

Гаджет оснащен емким для устройств данного класса аккумулятором 150 мАч, который обеспечивает работу до 10 дней без подзарядки. USB-порт для зарядки SMARTERRA FitMaster AURA встроен в корпус, поэтому пользователю не понадобиться дополнительный USB-кабель, что заметно облегчает процесс пополнения устройства энергией. Умные часы SMARTERRA FitMaster AURA поставляются в трех цветовых решениях – с черным, синим или красным ремешками.

Комментарии и отзывы
Характеристики Samsung Galaxy Note10 сра...
Характеристики Samsung Galaxy Note10 сраАвторитетный информатор Ice Universe сравнил актуальный флагман Samsung Galaxy S10 с Galaxy Note10, котор...
Топовый планшет Samsung Galaxy Tab S6 по...
Топовый планшет Samsung Galaxy Tab S6 поПрофильное издание Slashleaks поделилось качественными изображениями топового планшета Samsung Galaxy Tab...
Макеты iPhone XI, XI R и XI Max изучили ...
Макеты iPhone XI, XI R и XI Max изучили До официальной презентации новых iPhone остается всего два месяца, а потому утечек по грядущим новинкам с...
Обзор Kitfort KT-1365. Лучший блендер дл...
Обзор Kitfort KT-1365. Лучший блендер длСегодня мы тестируем очередной блендер KT-1365 от компании Kitfort, предназначенный для измельчения, смеш...
Galaxy A10s оснастят двойной камерой, б...
Galaxy A10s оснастят двойной камерой, бИндийский инсайдер Ишан Агарвал (Ishan Agarwal) поделился характеристиками бюджетного смартфона Samsung G...
Google Карты будут показывать станции пр...
Google Карты будут показывать станции прGoogle добавил новую функцию в свои Карты и теперь пользователи смогут найти информацию о станциях прокат...
Redmi K20 Pro Signature Edition корпус и...
Redmi K20 Pro Signature Edition корпус иКомпания Xiaomi провела сегодня в Индии презентацию смартфонов Redmi K20, на которой также показала специ...
США обжалует антимонопольный иск против...
США обжалует антимонопольный иск противМинистерство юстиции США обратилось в апелляционный суд с требованием приостановить исполнение судебного ...


Обзор Kitfort KT-1365. Лучший блендер для спортсменов Обзор Kitfort KT-1365. Лучший блендер для спортсменов
Обзор Dunobil Spiegel Lex Duo. Видеорегистратор зеркало с сенсорным экраномОбзор Dunobil Spiegel Lex Duo. Видеорегистратор зеркало с сенсорным экраном
Обзор Viewsonic XG240R. Быстрый игровой монитор на 144 ГцОбзор Viewsonic XG240R. Быстрый игровой монитор на 144 Гц
Обзор IBOX Combo F5+ (PLUS) Signature. Сигнатурный комбо-видеорегистраторОбзор IBOX Combo F5+ (PLUS) Signature. Сигнатурный комбо-видеорегистратор
Обзор Thermaltake Level 20 VT (CA-1L2-00S1WN-00). Корпус со стенками из стеклаОбзор Thermaltake Level 20 VT (CA-1L2-00S1WN-00). Корпус со стенками из стекла
Dell обновила линейку корпоративных устр...
Dell обновила линейку корпоративных устр17 июля в Москве прошла пресс-конференция Dell Technologies, в рамках которой были показаны новые ключевы...
Обзор Kitchen Stories. Для начинающих по...
Обзор Kitchen Stories. Для начинающих поЯ лично попробовал Kitchen Stories и сейчас могу с уверенностью заявить, что это лучшее приложение, котор...
Предварительный обзор ASUS TUF Gaming VG...
Предварительный обзор ASUS TUF Gaming VGСегодня мы поговорим о новом игровом мониторе ASUS TUF Gaming VG32VQ, который получил массу привлекательн...
Предварительный обзор BenQ PhotoVue SW27...
Предварительный обзор BenQ PhotoVue SW27Если вы большой ценитель действительно качественных мониторов, то самое время посмотреть на данную модель...
Предварительный обзор Xiaomi Mi A3. Очен...
Предварительный обзор Xiaomi Mi A3. ОченСегодня мы поговорим о весьма обсуждаемом в интернете смартфоне Xiaomi Mi A3, который выглядит крайне при...
Обзор Automachef. Делаем бургеры...
Обзор Automachef. Делаем бургерыДовольно редко на глаза попадаются действительно интересные игры от независимых разработчиков, так как у ...
Обзор Простые рецепты. Готовим с радость...
Обзор Простые рецепты. Готовим с радостьСегодня мы поговорим о крайне полезных вещах, которые вам пригодятся и сделаю вашу жизнь проще. Готовка —...
Предварительный обзор Sigma fp. Компактн...
Предварительный обзор Sigma fp. КомпактнОфициально представлена новая камера Sigma fp, которая выглядит достаточно привлекательно, обладает целым...
Обзор «Человек-паук: Вдали от дома». Фил...
Обзор «Человек-паук: Вдали от дома». ФилГрандиозное завершение истории о камнях бесконечности не заставило Marvel сдать позиции и новый фильм фра...
Предварительный обзор Raidmax Tornado RC...
Предварительный обзор Raidmax Tornado RCДовольно активно в последнее время стали продвигать системы жидкостного охлаждения, которые позволяют вам...
Обзор TED. Учим иностранный язык...
Обзор TED. Учим иностранный языкСегодня мы поговорим о весьма интересном приложении TED, которое позволяет смотреть видео на английском с...
Обзор Kubifaktorium. Неплохая кубическая...
Обзор Kubifaktorium. Неплохая кубическаяЯ провел некоторое время в игре Kubifaktorium и могу с уверенностью сказать, что большинству геймеров она...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor