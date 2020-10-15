SOUNDPEATS H1 за неделю компания собрала 90 тысяч долларов

SOUNDPEATS H1 - беспроводные наушники, который предлагает четкое качество звука с гибридной системой с двумя драйверами по умеренной цене. Всего за неделю компания собрала на Kickstarter до 90 тысяч долларов.

Наушники SOUNDPEATS H1 оснащены гибридным драйвером, интегрированным с драйвером сбалансированной брони, индивидуальным динамическим драйвером и запатентованным кроссовером. SOUNDPEATS H1 поставляется со сбалансированным драйвером якоря Knowles.

SOUNDPEATS H1 может похвастаться адаптивным аудиокодеком APTX с автоматической настройкой битрейта для превосходного качества звука. Он совместим с устройствами с поддержкой aptX, aptX LLC и aptX HD. Кроме того, режим с малой задержкой обеспечивает идеальную синхронизацию звука с мультимедиа. SOUNDPEATS H1 также имеет режим глубокого пассивного шумоподавления, который отключает окружающие звуки. Наушники SOUNDPEATS H1 работают на одном из последних чипсетов Qualcomm - qcc3040. Таким образом, эта пара потребляет меньше энергии и обеспечивает беспроблемное беспроводное подключение для полного погружения в музыку.

SOUNDPEATS H1 обеспечивает 40 часов автономной работы с чехлом и до 10 часов в обычном режиме без подзарядки.