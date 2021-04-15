SPC Gear GK650K Omnis отдают за 80 евро

В последнее время геймеры стали все чаще отдавать предпочтение клавиатурам на механике, так как это куда более надежные варианты по сравнению с мембраной, которая через пару лет уже изнашивается. Именно по этой причине SPC Gear GK650K Omnis, которая стоит всего 80 евро, так заинтересовала аудиторию — это полноразмерная клавиатура на 104 клавиши, у которой есть подсветка, механические переключатели (достаточно простые), а ещё прочный корпус. За эти деньги пользователь получает достаточно приличный продукт, который прослужит много лет и будет радовать точностью срабатывания. А большего от игровой клавиатуры за такие деньги требовать и не стоит на самом деле, так как это бюджетный сегмент без различных бонусов и тонкостей.