SPC Gear представила клавиатуру GK650K Omnis

Анонсирована игровая клавиатура SPC Gear GK650K Omnis. Это полноразмерная клавиатура с механическими переключателями Kailh Blue, Kailh Brown и Kailh Red.

GK650K Omnis сочетает в себе стильный дизайн. Конструкция имеет острые углы, есть подставка для запястий и RGB подсветка с 18 режимами освещения. Благодаря фирменному ПО можно настроить подсветку и макросы.

Переключатели Kailh Red предназначены для активных шутеров, отличаются они быстрым откликом и тихой работой. Версия с переключателями Kailh Brown предлагает сбалансированное решение, они подходят как для игр так и для работы. Переключатели Kailh Blue идеальный вариант для тех кто много печатает.

Рекомендованная цена клавиатуры SPC Gear GK650K Omnis составляет 79,90 евро.
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