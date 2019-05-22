США дало Huawei отсрочку в 90 дней

2019-05-22, Автор - kinder_ggwp; Продукт - Huawei; [45]
Спустя сутки после того, как появилась новость, что Google и другие компании приостановили своё сотрудничество с Huawei, Министерство торговли США предоставило китайскому производителю временную генеральную лицензию.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters. По их словам, лицензия уже вступила в силу и будет действовать до 19 августа. Она позволяет «поддерживать существующие сети и предоставлять обновления программного обеспечения для существующих устройств». Тем не менее, лицензия не разрешает американским компаниям работать с Huawei над новыми продуктами.

По сути, это временная отсрочка от торгового запрета, но что будет по истечению этого срока — неизвестно. Надеемся правительство США и Китая придут к единому соглашению, чтобы компания Huawei и дальше смогла выпускать свои устройства с сервисами Google.

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