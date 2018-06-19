SVEN выпустила новую надежную механическую клавиатуру SVEN KB-G9700

Компания SVEN радует геймеров очередной нетривиальной новинкой – игровой клавиатурой KB-G9700 на фирменных механических переключателях.Клавиатура имеет прочный корпус из толстого пластика с металлической верхней крышкой. Благодаря резиновым ножкам и весу почти в килограмм она надежно фиксируется на столе, случайно сдвинуть ее даже во время самых жарких баталий очень не просто. Символы на клавишах выгравированы и не сотрутся со временем, а сами клавиши выдерживают свыше 50 млн. нажатий, что делает срок службы устройства практически вечным!

Играть даже в полной темноте позволяет настраиваемая 8-цветовая RGB подсветка с широким выбором режимов, возможностью переключения световых эффектов и сменой интенсивности свечения.KB-G9700 поддерживает до 6 одновременных нажатий, а полезная функция блокировки кнопки Windows защитит игрока от неприятных недоразумений.