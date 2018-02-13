Sailfish OS хотят расширить

Появилась информация о том, что на выставке MWC 2018 должны показать новые продукты на операционной системе Sailfish OS. Для многих данная новость будет интересной - операционная система на протяжении достаточно длительного времени пользуется популярностью и многие компании выпускают свои гаджеты именно на Sailfish OS. С другой стороны, конкурировать с Android система не может, ей банально не хватает продукции, которая бы показала пользователям, что с этим можно работать и пользоваться каждый день. Остается лишь надеяться на то, что выставка изменит ситуацию и система перестанет быть темной лошадкой на рынке мобильных телефонов. Если тоже ждете новинок на этой ОС, то оставайтесь на связи - мы расскажем все самое интересное сразу после анонса новых устройств в сети. До этого осталось две недели.