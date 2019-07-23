Salora 65UBX5000, 65-дюймовый умный телевизор

Новым флагман: 65UBX5000. Это 65-дюймовый умный светодиодный телевизор с разрешением 3840 на 2160 пикселей. Телевизор имеет края экрана всего 8 мм. 65UBX5000 сертифицирован Ziggo и оснащен интеллектуальной средой на платформе foxxum. В стандартную комплектацию телевизоров входят Netflix, YouTube и Amazon Prime, а угол обзора 178 градусов позволяет наслаждаться просмотром изображения в комнате. Телевизор имеет контрастность 5000: 1 и максимальную яркость 400 кд / м2. Время отклика также составляет 8 мс, что делает телевизор наиболее подходящим для игр. Звук подается двумя динамиками Dolby Digital Plus 12 Вт.