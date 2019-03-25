Самые популярные модели часов Casio G-Shock

Casio представила список трех самых популярных моделей часов G-Shock по всему миру. Линейка часов G-Shock была представлена ​​в 1983 году и была разработана инженером Casio Кикуо Ибе, который хотел, чтобы часы были неразрывными. Вдохновение для этого пришло, когда его часы сломались от случайного падения. После инцидента он стремился создать часы, которые были бы жесткими и прочными.

Самый популярные - это цифровые аналоговые часы, которые были представлены в 2010 году G-Shock GA-110. Они имеют множество функций, включая мировое время, 1/1000-секундный хронограф, таймер обратного отсчета и будильник. Это также входит в бесчисленные варианты.

На втором месте GA-100, также относительно новая модель, выпущенная в 2010 году. На третьем месте DW-6900, выпущенный в 1995 году, что делает его одной из старейших моделей G-Shock от Casio.