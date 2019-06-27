Самые спортивные умные часы - Polar Ignite

Polar выпустила новые спортивные часы Ignite. Новинка может похвастаться множеством дополнительных функцией, которых нет у обычных умных часов или фитнес-трекеров. Ignite могут отслеживать до 100 действий и включают в себя новый оптический датчик сердечного ритма Polar Precision Prime, который объединяет датчики трех типов для обеспечения высокого уровня точности.

Polar Ignite измеряют несколько параметров сна и объединяет их в простой и понятный отчет, который информирует пользователей о том, насколько хорошо он спал и восстановился, а также может помочь узнать, как ежедневный образ жизни повлиял на сон. Также стоит отметить способность устройства определять уровень насыщения крови кислородом и наличие многочисленных советов по различным тренировкам.

Аккумулятора хватит на пять дней в режиме постоянного отслеживания пульса. В случае активации датчика GPS автономность составляет 17 часов. Новинка адаптирована для применения в круглосуточном режиме и имеет возможность погружения под воду на глубину до 30 метров. В оснащение входит GPS и ГЛОНАСС.

Часы оснащены цветным дисплеем с разрешением 240×204 точки и сенсорном управлением. Для обмена данными со смартфоном служит беспроводная связь Bluetooth Low Energy (BLE). Устройство имеет размеры 43 × 43 × 8,5 мм и весит 21 грамм без ремешка. Ignite продается по цене $ 229,95 в браслетах белого, желтого или черного цвета.