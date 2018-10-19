Самый дорогой смартфон Vertu Aster P

2018-10-19, Автор - Мария Шмелева; Продукт - Vertu Aster P; [91]
По техническим характеристикам Vertu Aster P может быть расположен к среднему сегменту. Смартфон получил 5" Full HD-экран (16:9, не AMOLED), 6 ГБ ОЗУ, 128 ГБ встроенной памяти, чипсет Qualcomm Snapdragon 660, 20-Мп фронталка со светосилой f/2,2, 12-Мп основная камера с двухцветной вспышкой, аккумулятор 3300 мАч с Quick Charge 3.0 и беспроводной зарядкой, порт USB Type-C (на правом торце) и модуль NFC.Девайс вобрал в себя все ключевые особенности смартфонов Vertu: сапфировый экран, кожаная задняя поверхность, SIM-слот «крылья чайки» с гравировкой – подписью сборщика, рингтоны в исполнении Лондонского симфонического оркестра, титановая рама, Hi-Fi-звук, круглосуточный консьерж-сервис и британская сборка. Стоимость смартфона составит 280.586 рублей.


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