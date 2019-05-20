Samsung CRG9 стоит безумных денег

Изогнутый широкоформатный монитор Samsung CRG9 приехал в Россию и его уже можно спокойно приобрести. Правда, стоимость такого решения крайне высокая и далеко не каждый сможет себе это позволить, ведь за монитор просят почти 110 тысяч рублей. Согласитесь, за эти деньги можно собрать мощный ПК с монитором, не говоря уже о том, что за почти две тысячи долларов можно купить любой 4К монитор. Но, данная модель интересна нет, что у нее есть широкий формат дисплея и если вы хотите смотреть фильмы или играть в игры с большим обзором, то данная модель будет выглядеть более даже привлекательно и стильно. Остается лишь надеяться, что в будущем производитель уже покажет больше подобных решений, только уже по более вкусной для геймера цене.