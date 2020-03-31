Samsung Display переносит законы из Китая

Компания Samsung Display, как и сообщалось ранее, активно работает над тем, чтобы перенести свое производство из Южной Кореи и Китая в какое-то другое место. Это связано с тем, что к Китаю достаточно часто выдвигают различные ограничения со стороны США, а это главный покупатель дисплеев. Получается, компании Samsung Display не совсем выгодно терпеть налоговые надбавки и прочие ограничения. Намного проще просто взять и перенести производство из этих стран в другую локацию, дабы оградить себя от различных проблем. И к концу года компания Samsung Display планирует полностью перенести производство из Китая, что является весьма важным моментом для рынка электроники. До этого все дисплеи делались именно в Китае и нигде больше.