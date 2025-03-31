Samsung Exynos 2600 может выйти под другим названием

Весьма ожидаемый к релизу во второй половине 2025 года процессор Exynos 2500 со временем будет заменён на Exynos 2600. Однако, согласно новому слуху, Samsung может пойти на ребрендинг и представить свой первый 2-нм чип под новым названием. Этот процессор, вероятно, появится в серии Galaxy S26. Если компании удастся преодолеть проблемы с выходом пригодных к эксплуатации чипов, которые преследуют её уже долгое время, она сможет снизить зависимость от Qualcomm в будущих флагманских устройствах. Ранее сообщалось, что на тестовом производстве Exynos 2600 на 2-нм техпроцессе Samsung смогла достичь 30-процентного выхода годных чипов. Также упоминается, что прототип процессора должен пойти в массовое производство в мае, поэтому утверждение о возможном изменении названия пока выглядит сомнительно.

Кроме того, в информации инсайдера, что Samsung стремится полностью отказаться от чипов Qualcomm. Однако практика показывает, что корейская компания неизбежно продолжает полагаться на Snapdragon из-за многочисленных проблем в своём полупроводниковом подразделении. Именно по этой причине Qualcomm разместила все заказы на производство Snapdragon 8 Elite Gen 2 у TSMC, которая выпустит чип по третьему поколению 3-нм техпроцесса. Тем не менее, работа Samsung над первым поколением 2-нм узла продолжается и это очень хорошие новости, потому что производитель рано или поздно добъётся успеха в этом направлении. Это важная веха в развитии компании.