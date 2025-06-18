Samsung Exynos 2600 оказался весьма мощным в тестах

Компания Samsung, по всей видимости, готовится вернуться гонки процессоров с новым чипом Exynos 2600, и первые утечки его производительности действительно впечатляют. Хотя ранее сообщалось, что Exynos 2600 уступает конкурентам в синтетических тестах, новая информация от надёжного инсайдера показывает обратное — чип не только превзошёл свои ранние тесты, но и обошёл Apple A18 Pro в мультиядерных тестах, а также приблизился к Snapdragon 8 Gen 4 Elite. По данным Geekbench 6, Exynos 2600 набрал 2950 баллов в одноядерном тесте и 10200 баллов в многоядерном, что можно назвать серьёзным скачком по сравнению с предыдущим поколением Exynos 2400. К примеру, Exynos 2600 на 15% быстрее в одноядерной производительности по сравнению с Exynos 2400 и на 20% быстрее в многоядерном режиме.

Это очень значимое улучшение, особенно учитывая давнюю критику в адрес Samsung за слабые чипы и отставание от конкурентов. Теперь компания решила сменить архитектуру — вместо 10 ядер, как в прошлой версии, Exynos 2600 будет использовать 8-ядерную схему с двумя Cortex-X и шестью Cortex-A ядрами, что должно положительно сказаться на энергоэффективности. Тем не менее, инсайдер не упомянул, насколько энергоэффективен чип при таких результатах. Есть вероятность, что высокие баллы достигнуты при значительном энергопотреблении, что может стать узким местом в реальных устройствах. Вдобавок, Exynos 2600 — первый 2-нм чип Samsung, что можно назвать большим достижением.