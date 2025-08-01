Samsung Exynos 2600 скоро запустят в производство

Во время оглашения финансовых результатов за второй квартал 2025 года компания Samsung заявила, что во второй половине года начнёт массовое производство нового мобильного процессора с использованием 2-нм техпроцесса GAA. Хотя название чипа не прозвучало напрямую, уже тогда было очевидно, о каком именно продукте идёт речь. К счастью, в ходе сессии вопросов и ответов один из аналитиков раскрыл, что первым процессором, который будет выпущен по этой передовой литографии, станет Exynos 2600. Этот чип должен вернуть конкуренцию в сегмент флагманских смартфонов, но пока известно лишь то, что он обеспечит заметный прирост производительности встроенного нейропроцессора по сравнению с предыдущим поколением.

Сообщается, что на начальную стадию пробного массового производства Exynos 2600 Samsung вышла в июне. Тогда же отраслевые источники оценивали выход годных чипов по 2-нм техпроцессу GAA всего в 30% — этого недостаточно для полноценного запуска массового производства. Однако даже такой результат является серьёзным прогрессом на фоне проблем, с которыми компания столкнулась при освоении 3-нм GAA. Samsung намерена добиться 70-процентной производственной эффективности до конца года — показатель, который может привлечь крупных заказчиков вроде Qualcomm. Если Samsung не справится с задачей, это может обернуться ещё одной упущенной возможностью, что довольно сильно ударит по доходам южнокорейского производителя в обозримом будущем.