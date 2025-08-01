Samsung Exynos 2600 скоро запустят в производство

Сообщается, что на начальную стадию пробного массового производства Exynos 2600 Samsung вышла в июне. Тогда же отраслевые источники оценивали выход годных чипов по 2-нм техпроцессу GAA всего в 30% — этого недостаточно для полноценного запуска массового производства. Однако даже такой результат является серьёзным прогрессом на фоне проблем, с которыми компания столкнулась при освоении 3-нм GAA. Samsung намерена добиться 70-процентной производственной эффективности до конца года — показатель, который может привлечь крупных заказчиков вроде Qualcomm. Если Samsung не справится с задачей, это может обернуться ещё одной упущенной возможностью, что довольно сильно ударит по доходам южнокорейского производителя в обозримом будущем.