Samsung Galaxy A02 официально анонсирован с MediaTek MT6739W

Компания Samsung анонсировала свой первый бюджетный смартфон в 2021 году в виде Galaxy A02.

Недавно анонсированный Galaxy A02 может похвастаться 6,5-дюймовой PLS TFT панелью с разрешением 720 x 1600 пикселей и выемкой в ​​виде капли для фронтальной камеры. Под капотом телефон оснащен процессором MediaTek MT6739W в сочетании с 2 ГБ / 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ / 64 ГБ внутренней памяти. Процессор MediaTek включает в себя четырехъядерный процессор с частотой 1,5 ГГц (4 ядра ARM Cortex A53 с тактовой частотой 1,5 ГГц каждое) и графический процессор PowerVR Rogue GE8100 с частотой 570 МГц.

На задней стороне устройства есть два модуля на 13MP + 2MP и светодиодная вспышка. На передней панели для селфи съемок смартфон оснащен 5-мегапиксельной камерой. В этом телефоне используется гигантская батарея емкостью 5000 мАч и операционная система Android 10.