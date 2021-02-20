Samsung Galaxy A02 появился в продаже

Компания Samsung Electronics дала старт российским продажам смартфона Galaxy A02, который был представлен в конце января. Аппарат доступен в черной, синей и красной расцветках по рекомендованной цене в 8 990 рублей.

Напомним, что новинка оснащается 6,5-дюймовым TFT-дисплеем с разрешением 1560:720 пикселей, четырехъядерной платформой MediaTek MT6739W с тактовой частотой 1,5 Гц, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти, фронтальной камерой разрешением 5 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 13 Мп и 2 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, зарядкой мощностью 7,75 Вт и предустановленной ОС Android 10 с фирменной надстройкой Samsung One UI.