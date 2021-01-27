Samsung Galaxy A02 получит процессор MediaTek

Компания Samsung незаметно анонсировала свой первый смартфон начального уровня 2021 года — Galaxy A02. Телефон в настоящее время указан на официальном сайте компании для Таиланда без каких-либо подробностей относительно цен и даты релиза Согласно промо, опубликованному компанией в социальных сетях, это устройство должно стоить около 2999 фунтов стерлингов (100 долларов США). Смартфон Galaxy A02 привлекает внимание 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением 720 x 1600 пикселей (HD +) и фирменным вырезом для фронтальной камеры. Фирма называет это «Infinity-V Display». Под капотом смартфона установлена система-на-чипе MediaTek MT6739W в сочетании с 2 или 3 ГБ оперативной памяти и 32 или 64 ГБ внутренней памяти. Весьма неплохо за свои деньги.

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