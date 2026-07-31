Samsung Galaxy A08 4G получит АБК на 6000 мАч

В базе данных американского регулятора FCC обнаружились подробности о бюджетном смартфоне Samsung Galaxy A08 4G, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат оснастят аккумулятором ёмкостью 6000 мАч, поддержкой 15-Вт проводной зарядки, дизайном тыльной панели с вертикальной ориентированной основной камерой, а также двухдиапазонного Wi-Fi (2,4 и 5 ГГц) и Bluetooth.

Напомним, что предыдущее поколение в лице Samsung Galaxy A07 оснащается 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Helio G99 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, 6,7-дюймовым экраном с разрешением HD+ и кадровой частотой 90 Гц, 4 или 8 ГБ ОЗУ, 64, 128 или 256 ГБ флеш-памяти, слотом для карты памяти microSD, 50-Мп основной и 8-Мп фронтальной камерами, фирменной защитой Knox Vault, боковым сканером отпечатков пальцев, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 25-Вт проводной зарядки и прочным корпусом из армированного стекловолокном полимера.