Официально: OPPO Reno 16 готов к выходу

Компания OPPO официально объявила, что смартфоны серии Reno 16 будут представлены на дебютном китайском рынке в мае этого года. Производитель уже начал принимать предзаказы без указания цены и характеристик. Предполагается, что на старте серия будет состоять из минимум двух моделей: Reno 16 и Reno 16 Pro.

Напомним, что предыдущее поколение в лице Reno 15 5G имеет в своём оснащении восьмиядерную платформу MediaTek Dimensity 8450, до 16 ГБ ОЗУ LPDDR5X, до 1 ТБ встроенной памяти UFS 3.1, фронтальную камеру на 50 Мп с автофокусом, тройную основную камеру с модулями разрешением 200 Мп (оптическая стабилизация), 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (телеобъектив с 3,5-кратным оптическим приближением и OIS), плоский 6,32-дюймовый дисплей AMOLED с разрешением 2640:1216 точек, частотой обновления изображения 120 Гц и яркостью до 1800 нит, АКБ ёмкостью 6200 мАч, поддержку проводной зарядки мощностью 80 Вт и защиту воды и пыли по стандартам IP66, IP68 и IP69.
