Redmi Turbo 6 Max показали на рендере

Профильное издание NokiaPowerUser опубликовали качественное изображение и подробности о параметрах смартфона Redmi Turbo 6 Max, релиз которого ожидается в начале следующего года. Итак, устройству приписывают наличие плоского 7-дюймового дисплея с разрешением 2K, батарею ёмкостью 10000 мАч, а также одну из грядущих однокристальных систем – MediaTek Dimensity 9500s или Dimensity 9600s. Также отметим обновленный дизайн с горизонтальным блоком основной камеры в стиле iPhone Air.

Напомним, что предыдущее поколение в лице Redmi Turbo 5 Max оснащается АКБ ёмкостью 9000 мАч, металлическим каркасом, изготовленном на станке с ЧПУ, тыльной панелью из стекловолокна, 6,83-дюймовым экраном с разрешением 1,5K, пиковой яркостью 3500 нит и ШИМ-регулировкой яркости с частотой 3840 Гц, производительной 3-нанометровой платформой MediaTek Dimensity 9500s, оперативной памятью LPDDR5X Ultra, флеш-памятью UFS 4.1, продвинутой 3D-системой охлаждения, 50-Мп основной камерой с датчиком Light Hunter 600 и оптической стабилизацией, поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт, обратной проводной зарядкой на 27 Вт, подэкранным ультразвуковым сканером отпечатков пальцев, симметричными двойными динамиками, а также защитой от воды и пыли в соответствии со стандартами IP66, IP68, IP69 и IP69K.
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