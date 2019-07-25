Samsung Galaxy A10s будет стоить 130 долларов

Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне Samsung Galaxy A10s, который еще не был представлен официально. Смартфону прочат двойную основную камеру, аккумулятор на 4000 мАч, сканер отпечатков пальцев, который отсутствует у Galaxy A10, а также чипсет MediaTek Helio P22. Официальный анонс Galaxy A10s должен состояться на следующей неделе, а местом презентации выбран основной рынок – Индия. Обновлённая модель будет стоить от 130 долларов, что на 15 долларов дороже, чем Galaxy A10 в начале продаж.