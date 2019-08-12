Samsung Galaxy A10s готовится к релизу

Некоторое время назад компания Samsung запустила в продажу новую линейку смартфонов, которые получили название А. Это достаточно интересные устройства, которые стоят адекватных денег и вполне подходят для тех пользователей, которые не планируют брать флагман и вполне согласны потратить меньше денег за вполне отличное устройство. Теперь в сети появилось описание смартфона Samsung Galaxy A10s, который, видимо, совсем скоро отправят в продажу. Гаджет является более доступным устройством, которое предоставит вам более простую начинку, привлекательный дизайн корпуса и неплохую систему из двух камер. За свои деньги это будет вполне разумное решение, вопрос только в точной стоимости для нашей страны. Не будет ли дорого?