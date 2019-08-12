Samsung Galaxy A10s был официально представлен как новейшая модель в серии Galaxy A. Galaxy A10s представляет собой обновление Samsung Galaxy A10,который был запущен в Индии в начале этого года. Новый телефон оснащен дисплеем Infinity-V и поставляется с двойной настройкой задней камеры. Samsung также предоставляет такие функции, как определение глубины и возможность добавлять художественный эффект к изображениям непосредственно через Galaxy A10s.

Samsung Galaxy A10s с двумя SIM-картами работает на платформе Android 9 Pie с одним пользовательским интерфейсом и 6,2-дюймовым дисплеем HD + (720x1520 пикселей) Infinity-V с соотношением сторон 19: 9. Под капотом телефон Samsung оснащен восьмиъядерным процессором SoC в сочетании с 2 ГБ оперативной памяти.

Для фото и видео Samsung Galaxy A10s оснащен двойной камерой заднего вида, которая включает 13-мегапиксельный первичный датчик с объективом f / 1.8 и 2-мегапиксельный вторичный датчик с объективом f / 2.4. Телефон также имеет 8-мегапиксельный селфи-сенсор спереди и объектив f / 2.0.

Samsung предоставил 32 ГБ встроенной памяти для Galaxy A10s, которая расширяется с помощью карты microSD (до 512 ГБ) с выделенным слотом. Варианты подключения на телефоне включают 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth и GPS / A-GPS. Также есть датчик отпечатка пальца, установленный сзади. Кроме того, телефон оснащен батареей емкостью 4000 мАч и имеет размеры 156,9x75,8x7,8 мм.