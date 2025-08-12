Samsung Galaxy A17 5G оценили в 250 долларов

Компания Samsung пополнила ассортимент смартфонов моделью Galaxy A17 5G, которая основана на 5-нанометровом процессоре Exynos 1330 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графическим ускорителем Mali-G68 MP2. Новинка также получила 6,7-дюймовый Super AMOLED-экран с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 90 Гц, защиту от пыли и брызг в соответствии со степенью IP54, защитное стекло Gorilla Glass Victus, батарею ёмкостью 5000 мАч, поддержку 25-Вт проводной быстрой зарядки, корпус толщиной 7,5 мм и массой 192 грамма, тройную тыльную камеру с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация), 5 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), селфи-камеру разрешением 13 Мп, модем 5G, адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.3, а также слот для карты памяти microSD. Смартфон оценен на дебютном тайваньском рынке в эквивалент 250 долларов за базовую конфигурацию с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти.