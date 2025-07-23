Samsung Galaxy A17 5G протестировали в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования бюджетного смартфона Samsung Galaxy A17 5G, который еще не был представлен официально. Бенчмарк подтвердил наличие фирменного процессора Exynos 1330 с максимальной частотой 2,4 ГГц и графикой ARM Mali-G68, 6 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы Android 15. Аппарат набрал 942 балла и 2137 баллов в одноядерном и многоядерном испытаниях соответственно.

Ранее сообщалось, что смартфон оснастят поддержкой сотовых сетей 2G/3G/4G/5G, адаптера беспроводной связи Wi-Fi 5 и NFC, оптической стабилизацией изображения (OIS) в главном модуле основной камеры, батареей ёмкостью 5000 мАч и поддержкой 25-Вт проводной быстрой зарядки.