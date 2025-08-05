Samsung Galaxy A17 показали на рендерах

Профильный ресурс Android Headlines опубликовал изображения и характеристики бюджетного смартфона Samsung Galaxy A17, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат оснастят корпусом толщиной 7,5 мм (было 7,99 мм) и массой 192 грамма (200 г), старой однокристальной системой Exynos 1330, от 4 до 8 ГБ ОЗУ, 128 или 256 ГБ флеш-памяти, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация), 5 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), 6,7-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, кадровой частотой 90 Гц и защитным стеклом Gorilla Glass Victus, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 25 Вт, слотом для карты памяти microSD, защитой от брызг в соответствии со степенью IP54, а также черной, синей и серой расцветками корпуса. Релиз Samsung Galaxy A17 ожидается грядущей осенью.