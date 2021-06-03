Samsung Galaxy A22 5G получит 90-Гц экран

Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне Samsung Galaxy A22 5G, который станет самой дешевой моделью с поддержкой сотовых сетей пятого поколения в ассортимент корейского гиганта. Ориентировочная цена устройства составляет 200 евро. Смартфону прочат 6,6-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD+ и частотой обновления изображения 90 Гц, восьмиядерную платформу MediaTek Dimensity 700, 4 или 6 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ встроенной памяти, многомодульную тыльную камеру с главным датчиком разрешением 48 Мп, батарею на 5000 мАч, поддержку NFC, адаптеры беспроводной связи Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 5, порт USB-C и 3,5-мм разъем для наушников. Также ожидается выход 4G-версии на чипсете MediaTek Helio G80 и с 60-Гц дисплеем.

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