Samsung Galaxy A22 5G представлен официально

Компания Samsung пополнила ассортимент смартфонов моделью Galaxy A22 5G, главной особенностью которого стала поддержка мобильных сетей пятого поколения. Новинку оснастили предустановленной операционной системой Android 11, боковым дактилоскопическим сенсором, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки на 15 Вт, 6,6-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 60 Гц, платформой MediaTek Dimensity 700, 4, 6 или 8 ГБ ОЗУ и 64 или 128 ГБ флеш-памяти, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 48 Мп, 5 Мп (сверхширик) и 2 Мп, селфи-камерой на 8 Мп, 3,5-мм разъемом для наушников и модулем NFC.

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