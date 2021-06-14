Samsung Galaxy A22 оценен в 18 тысяч рублей

На российском сайте Samsung появилась страница смартфона Galaxy A22, который был недавно представлен с моделью Galaxy A22 5G. Официальная рекомендованная цена новинки на российском рынке еще не объявлена, но в «Связном» аппарат оценен в 18 и 20 тысяч рублей соответственно за версии с 64 ГБ и 128 ГБ флеш-памяти. Аппарат выйдет в мятно-зеленой, черной и белой расцветках.

Смартфон также оснащается операционной системой Android 11, сканером отпечатков пальцев на боковой грани, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки на 15 Вт, 6,4-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с частотой обновления изображения 90 Гц, восьмиядерной платформой MediaTek Helio G80, 4 или 6 ГБ оперативной памяти, тыльной квадрокамерой с модулями разрешением 48 Мп (есть оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик), 2 Мп и 2 Мп, селфи-камерой на 13 Мп, 3,5-мм разъемом для наушников и модулем NFC.