Samsung Galaxy A22 оценен в 18 тысяч рублей

На российском сайте Samsung появилась страница смартфона Galaxy A22, который был недавно представлен с моделью Galaxy A22 5G. Официальная рекомендованная цена новинки на российском рынке еще не объявлена, но в «Связном» аппарат оценен в 18 и 20 тысяч рублей соответственно за версии с 64 ГБ и 128 ГБ флеш-памяти. Аппарат выйдет в мятно-зеленой, черной и белой расцветках.

Смартфон также оснащается операционной системой Android 11, сканером отпечатков пальцев на боковой грани, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки на 15 Вт, 6,4-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с частотой обновления изображения 90 Гц, восьмиядерной платформой MediaTek Helio G80, 4 или 6 ГБ оперативной памяти, тыльной квадрокамерой с модулями разрешением 48 Мп (есть оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик), 2 Мп и 2 Мп, селфи-камерой на 13 Мп, 3,5-мм разъемом для наушников и модулем NFC.

Комментарии и отзывы Samsung Galaxy A22
Планшет Xiaomi Mi Pad 5 засветился в Рос...
В базе данных Евразийской экономической комиссии обнаружился планшет Xiaomi под каталожным наименованием ...
Realme X7 Pro Extreme Edition появился в...
Компания Realme дала старт продажам смартфона Realme X7 Pro Extreme Edition, который может похвастаться к...
Обзор SVEN PS-415. Компактный бумбокс с ...
В рамках «Лаборатории» мы уже изучали бумбоксы SVEN с высокой мощностью акустики и предлагающие выбор ист...
WhatsApp Pay получил одобрение Центральн...
WhatsApp перезапустит свой платежный сервис в Бразилии после того, как первый запуск был быстро остановле...
Компактный Sony Xperia Ace II оценен в 2...
Компания Sony пополнила ассортимент смартфонов моделью Xperia Ace II, размеры которой равны 140:69:8,9 мм...
Black Panther появится в Marvel's Avenge...
Crystal Dynamics планирует выпустить много нового контента для Marvel's Avengers в течении года, среди ко...
14 апреля Huawei представит свой первый ...
Компания Huawei объявила, что готовится к запуску первого своего настольного монитора. Новый монитор полу...
Новая версия Mi Box S сертифицирована...
Компания Xiaomi оказывается работает над новой приставкой Android TV (Mi Box), который был опубликован и ...
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor