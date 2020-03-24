Samsung Galaxy A31 получит NFC и аккумулятор на 5000 мАч

Компания Samsung представила бюджетный смартфон Galaxy A31.

Новинка получила 6.4 дюймовый Super AMOLED дисплей с разрешением экрана 2400х1080 пикселей. Также на экране разместили каплевидный вырез для 20-мегапиксельной фронтальной камеры.

За производительность смартфона отвечает восьмиядерный процессор MediaTek Helio P65, где два ядра с тактовой частотой 2 ГГц и шесть ядер с частотой 1,7 ГГц. Также смартфону приписывают 4/6 ГБ ОЗУ и 64/128 ГБ ПЗУ.

Основная камера выполнена в прямоугольном блоке и состоит из четырех модулей: 48 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 5 Мп.

За автономность смартфона будет отвечать аккумулятор ёмкостью на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 15 Вт. Также из основных особенностей смартфон оснастили подэкранным сканером отпечатков пальцев, NFC модуль для бесконтактных платежей и 3,5 мм разъем для наушников.

Смартфон Samsung Galaxy A31 будет работать на операционной системе Android 10 с фирменной оболочкой One UI 2.0.

Смартфон получил четыре расцветки корпуса: черный, синий, красный и белый.

К сожалению, информации о стоимости Galaxy A31 и старте продаж пока нет.