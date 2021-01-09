Samsung Galaxy A32 5G показали на рендерах

В сети появились качественные рендеры недорогого смартфона Samsung Galaxy A32 5G, который еще не был представлен официально. Предполагается, что он станет самым дешевым смартфоном Samsung с поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Судя по изображениям, аппарат получит пластиковую заднюю панель с полностью отделенными друг от друга модулями камеры (всего четыре модуля), довольно толстые рамки по периметру дисплея и каплевидный вырез для фронтальной камеры.

Что до характеристик, устройству прочат 6,5-дюймовый IPS-дисплей, боковой дактилоскопический сенсор, 4 ГБ оперативной и 64-128 ГБ флэш-памяти, восьмиядерную платформу MediaTek Dimensity 720 с модемом 5G и тыльную квадрокамеру с главным модулем разрешением 48 Мп.