Samsung Galaxy A32 5G показали на рендерах

В сети появились качественные рендеры недорогого смартфона Samsung Galaxy A32 5G, который еще не был представлен официально. Предполагается, что он станет самым дешевым смартфоном Samsung с поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Судя по изображениям, аппарат получит пластиковую заднюю панель с полностью отделенными друг от друга модулями камеры (всего четыре модуля), довольно толстые рамки по периметру дисплея и каплевидный вырез для фронтальной камеры.

Что до характеристик, устройству прочат 6,5-дюймовый IPS-дисплей, боковой дактилоскопический сенсор, 4 ГБ оперативной и 64-128 ГБ флэш-памяти, восьмиядерную платформу MediaTek Dimensity 720 с модемом 5G и тыльную квадрокамеру с главным модулем разрешением 48 Мп.

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