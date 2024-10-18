Samsung Galaxy A36 слили в сеть

Сегодня появилась информация о том, что компания Samsung планирует в ближайшем будущем изменить привычный дизайн своих смартфонов с релизом модели Galaxy A36. Это можно увидеть на 3D-рендерах, которые сегодня в своих социальных сетях опубликовал известный инсайдер OnLeaks. Собственно, смартфон в каком-то смысле возвращается к прошлому — три камеры на тыльной панели больше не будут отдельными элементами, а будут объединены в единый блок с вертикальной компоновкой. Это напоминает дизайн Galaxy A30s и других моделей того времени. При этом Samsung сохранит некоторые элементы текущего дизайна A-серии вроде выпуклости с кнопками питания и регулировки громкости. При этом Galaxy A36 будет немного уже, чем A35 и немного выше. Это связано, в том числе, с увеличением диагонали экрана Galaxy A36 до 6,64 дюймов (вместо 6,60 дюймов у предыдущего поколения).

Также стоит напомнить, что недавно смартфон Galaxy A36 прошёл тестирование в Geekbench на базе Android 15. Определить процессор пока что не удалось, но это может быть либо Snapdragon 6 Gen 3, либо Snapdragon 7s Gen 2. А вот дисплей останется плоским с центральным вырезом для фронтальной камеры и немного асимметричными рамками, то есть внешний вид A36 с фронтальной стороны почти не отличается от предшественника. Довольно интересные решения принимает производитель — видимо, пришло время обновить средний класс, но при этом не настолько заметно, чтобы пользователи начали путать или просто не узнавать модели.
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