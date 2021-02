Samsung Galaxy A51 и A71 получили Android 11

Несколько дней назад Samsung Galaxy A51 получил One UI 3.0 на основе обновления до операционной системы Android 11. Сегодня компания начала выпускать аналогичное обновление для своих 5G-версий устройств Galaxy A51 и A71. Как сообщает Piunikaweb, Samsung Galaxy A51 5G и Samsung Galaxy A71 5G получают последнее обновление One UI 3.0 (Android 11) в США. Благодаря данному обновлению пользователи могут пользоваться новейшими функциями Android 11, включая новый дизайн частов, средства управления мультимедиа, улучшенное управление разрешениями и более удобные уведомления. Вдобавок к этому One UI 3.0 также вносит улучшения в пользовательский интерфейс и иконки, темный режим, родительский контроль и так далее. Данных о запуске в других регионах пока что нет.