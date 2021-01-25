Samsung Galaxy A52 5G будет стоить €460

Немецкий ритейлер Idealo раскрыл европейские цены на смартфоны Samsung Galaxy A52 и Galaxy A72, которые еще не были представлены официально. Итак, Samsung Galaxy A52 4G с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти будет стоить 369 евро, а с 8/256 ГБ – 429 евро. Samsung Galaxy A52 5G с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти обойдется в 459 евро, а с 8/256 ГБ памяти – 509 евро. Наконец, Samsung Galaxy A72 4G с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти будет стоить 449 евро, а с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти – 509 евро. Ранее сообщалось, что смартфоны будут доступны в синей, белой и чёрной расцветках. Официальный дебют ожидается в ближайшие недели.