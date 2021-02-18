Samsung Galaxy A52 засветился в Google Play Console

В базе данных Google Play Console обнаружились сведения о смартфоне Samsung Galaxy A52 5G, выход которого ожидается в начале следующего месяца. Итак, смартфон получит восьмиядерную платформу Snapdragon 750G, 6 ГБ оперативной памяти, предустановленную операционную систему Android 11 и дисплей Infinity-O с разрешением Full HD+. Также Samsung разрабатывает 4G-версию устройства, которая должна получить экран с частотой обновления 90 Гц (5G-модели прочат 120 Гц), квадрокамеру с модулями разрешением 48 Мп, 12 Мп, 5 Мп и 5 Мп, фронтальную камеру разрешением 32 Мп, батарею ёмкостью 4500 мАч и поддержку проводной зарядки мощностью 25 Вт. Ориентировочная цена Galaxy A52 5G составляет 450 евро.