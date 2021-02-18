Samsung Galaxy A52 засветился в Google Play Console

В базе данных Google Play Console обнаружились сведения о смартфоне Samsung Galaxy A52 5G, выход которого ожидается в начале следующего месяца. Итак, смартфон получит восьмиядерную платформу Snapdragon 750G, 6 ГБ оперативной памяти, предустановленную операционную систему Android 11 и дисплей Infinity-O с разрешением Full HD+. Также Samsung разрабатывает 4G-версию устройства, которая должна получить экран с частотой обновления 90 Гц (5G-модели прочат 120 Гц), квадрокамеру с модулями разрешением 48 Мп, 12 Мп, 5 Мп и 5 Мп, фронтальную камеру разрешением 32 Мп, батарею ёмкостью 4500 мАч и поддержку проводной зарядки мощностью 25 Вт. Ориентировочная цена Galaxy A52 5G составляет 450 евро.

Комментарии и отзывы Samsung Galaxy A52
Обзоры:
Лучший флагманский смартфон. Apple iPhone 12 128GBЛучший флагманский смартфон. Apple iPhone 12 128GB
Обзор Motorola Moto G9 Plus. Смартфон с квадрокамерой и NFCОбзор Motorola Moto G9 Plus. Смартфон с квадрокамерой и NFC
Обзор Motorola Moto G9 Play 64GB Dual Sim. Недорогой смартфон с NFC и 48 Мп камеройОбзор Motorola Moto G9 Play 64GB Dual Sim. Недорогой смартфон с NFC и 48 Мп камерой
Новости:
Samsung Galaxy A51 получил стабильную версию Android 11

Компания Samsung выпустила стабильную версию фирменной надстройки One UI 3.0 на базе ОС Android 11 для од...
Motorola Edge S уже активно продается

Motorola Edge S был официально выпущен в продажу день назад с 6,7-дюймовым экраном с частотой обновления ...
В сеть просочились характеристики Samsung Galaxy M12

Samsung готовится выпустить бюджетное устройство Galaxy M12, выпуск которого ожидается в ближайшее время....
Обзор Haier HHX-G64CWB. Газовая варочная панель с трехконтурной конфоркойОбзор Haier HHX-G64CWB. Газовая варочная панель с трехконтурной конфоркой
Обзор Camshel Stream. Видеорегистратор для такси и служебного транспортаОбзор Camshel Stream. Видеорегистратор для такси и служебного транспорта
Лучшие электробритвы. Xiaomi Mi Electric Shaver S500Лучшие электробритвы. Xiaomi Mi Electric Shaver S500
Обзор Creative SB Play! 4. Звуковая карта для конференц-связи, удаленкиОбзор Creative SB Play! 4. Звуковая карта для конференц-связи, удаленки
Обзор T-FORCE DARK Z FPS DDR4-4000 (TDZFD416G4000HC16CDC01). Тесты и разгон памятиОбзор T-FORCE DARK Z FPS DDR4-4000 (TDZFD416G4000HC16CDC01). Тесты и разгон памяти
Обзор Hyundai MIO-HY051. Недорогая мини-...
Обзор Hyundai MIO-HY051. Недорогая мини-Традиционное сейчас сочетание варочной панели и духовки есть возможность поставить далеко не всегда, это ...
Обзор Fractal Design Meshify 2 XL (FD-C-...
Обзор Fractal Design Meshify 2 XL (FD-C-В ноябре компания Fractal Design анонсировала выход и запустила продажи корпусов семейства Meshify 2, вкл...
Наушники Bose Sport представлены за 199 ...
Наушники Bose Sport представлены за 199 Наушники Bose Sport Open Earbuds - идеальная пара наушников, хорошо подходящих для тренировок. ...
Анонсирован изогнутый игровой монитор AO...
Анонсирован изогнутый игровой монитор AOAOC представила изогнутый монитор под номером модели CQ30G3E. Монитор оснащен 30-дюймовой 8-битной VA-пан...
За прошлый год Epic Games Store раздали ...
За прошлый год Epic Games Store раздали Пандемия в 2020 году вынудила людей оставаться дома и в это же время произошел всплеск и интерес к компью...
Первую партию Xiaomi Mi 11 раскупили за ...
Первую партию Xiaomi Mi 11 раскупили за Во время презентации Xiaomi Mi 11 один из боссов компании Лу Вейбинг заявил, что в этот раз запасы новинк...
Смартфон Redmi K40 показали на фото ...
Смартфон Redmi K40 показали на фото Китайские источники опубликовали первые фотографии смартфона Redmi K40, который еще не был представлен оф...
Samsung выпустила бесплатное приложение ...
Samsung выпустила бесплатное приложение Samsung впервые запустила TV Plus в качестве службы проката видео в США в 2016 году, одновременно экспери...
Flight Simulator 2020 вышло обновление в...
Flight Simulator 2020 вышло обновление вAsobo Studio выпустила обновление World Update 2 для Microsoft Flight Simulator 2020. Обновление обеспечи...
Игровой монитор Acer Predator XB253QGW о...
Игровой монитор Acer Predator XB253QGW оКомпания Acer выпустила в России геймерский монитор Predator XB253QGW, который оценен в 39 990 рублей. Но...
Xiaomi выпускает обновление Android 11 д...
Xiaomi выпускает обновление Android 11 дXiaomi Mi 10 Lite 5G был выпущен в мае этого года. Недавно, компания начала развертывание обновления ОС A...
Samsung Galaxy Z Fold 3 и Z Flip 3 готов...
Samsung Galaxy Z Fold 3 и Z Flip 3 готовСогласно последней утечке, Samsung Galaxy Z Fold 3 и Z Flip 3 (под вопросом) будут запущены в июле — в от...
Обзор HIPER IoT PS34. Сетевой фильтр с поддержкой экосистемы «Умный дом» Обзор HIPER IoT PS34. Сетевой фильтр с поддержкой экосистемы «Умный дом»
Обзор NAVITEL SH1000 PRO. Автомобильный крепеж для смартфона с QiОбзор NAVITEL SH1000 PRO. Автомобильный крепеж для смартфона с Qi
Обзор AirFree A9. Вакуумный блендер для смузи, коктейлей, соков, десертов и суповОбзор AirFree A9. Вакуумный блендер для смузи, коктейлей, соков, десертов и супов
Обзор Lenovo ThinkBook Plus. Ультрабук с e-Ink экраном на крышкеОбзор Lenovo ThinkBook Plus. Ультрабук с e-Ink экраном на крышке
Обзор Lian Li PC-O11 Dynamic Designed by Razer. Корпус для геймеров от геймеровОбзор Lian Li PC-O11 Dynamic Designed by Razer. Корпус для геймеров от геймеров
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor