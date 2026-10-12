Samsung Galaxy A57 обновили до Android 17

Компания Samsung выпустила стабильную версию фирменной прошивки One UI 9 для европейских пользователей смартфона Galaxy A57. Предполагается, что в ближайшее время распространение апдейта начнется и в других регионах по всему миру. Напомним, что оболочка One UI 9 привносит обновленный интерфейс Samsung с широкими возможностями искусственного интеллекта Galaxy AI и оптимизированное энергопотребление.

Напомним, что выпущенный в марте этого года Samsung Galaxy A57 оснащается фирменным 4-нанометровым процессором Exynos 1680, 6,7-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 45-Вт быстрой проводной зарядки, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп, 12 Мп (сверхширик) и 5 Мп (макро), металлической рамкой корпуса, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, а также корпусом толщиной 7,4 мм и массой 196 граммов.