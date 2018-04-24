Samsung Galaxy A6 показали на рендерах

На просторах интернета всегда можно найти что-то интересное. Вот сейчас появились рендеры смартфона Samsung Galaxy A6, который выглядит достаточно привлекательно и он вполне подойдет тому пользователю, который не хочет покупать флагман, так как очень дорого, но вполне может приобрести продукт среднего класса из-за высокой производительности и надежности продукта. Новинка пока что не обзавелась характеристиками, точнее они есть, но только в виде слухов, а это достаточно часто вводит пользователей в заблуждение. С другой стороны, выглядит новинка очень стильно, нет выреза в верхней части экрана, нет ничего лишнего на фронтальной панели и смотрится это довольно круто. Осталось дождаться официального анонса устройства и тогда можно будет говорить о каких-то реальных возможностях смартфона.